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الخميس 21 آذار 2024 ساعة 16:42

كنعاني: على المجتمع الدولي العمل على تحرير الأمم المتحدة من الارتهان لأمريكا

كنعاني: على المجتمع الدولي العمل على تحرير الأمم المتحدة من الارتهان لأمريكا
وكتب ناصر كنعاني على صفحته الشخصية في الفضاء الإفتراضي: همجية ووحشية الکیان الصهيوني في قطاع غزة مستمرة أمام أنظار العالم أجمع وما زالت المحافل الدولية تقف مكتوفة الأيدي بعد 167 يوما متتالية من الحرب على قطاع غزة واکتفت بإعلان مواقفها والتعبير عن آرائها.

وقال: منذ بداية الحرب على قطاع غزة، استشهد 31923 مواطنًا فلسطينيًا، وأصيب 74096 شخصًا، وأكثر من 72% من الضحايا نساء وأطفال.

وأضاف أن حصار جيش الاحتلال الصهيوني لمستشفى الشفاء في غزة لليوم الرابع على التوالي، هو من الأخبار المؤلمة التي تم تداولها هذه الأيام والقوات العسكرية الصهیونیة فجرت صباح اليوم المبنى التخصصي لمستشفى الشفاء ودمرته بالكامل!

وأکد أن التاريخ عاجز عن سرد هذه الوحشية والشراسة العلنية أمام أعين المجتمع الدولي.

وقال: علی من يلتزم الصمت ازاء وحشية وشراسة الکیان الصهيوني أن يخجل من نفسه وينبغي للمجتمع الدولي أن يتدبر في وضع خطة عاجلة لتحرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها من الارتهان لأمريكا والكيان الصهيوني.
رقم : 1124016
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