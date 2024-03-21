شخصيات تواصلت مع الحريري واطمأنت على صحته بعد إجرائه عملية استبدال لصمام القلب

يأتي ذلك بعد إعلان المكتب الاعلامي للحريري، أمس في بيان، أنّ الحريري خضع الرئيس لعملية استبدال لصمام القلب، مؤكدًا أنّ العملية "تكللت بحمد الله بالنجاح، في العاصمة الفرنسية باريس".



واتصل بالحريري للاطمئنان على صحته وتمني الشفاء العاجل له مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وعميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، والمدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.



بدوره، أجرى رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، اتصالاً هاتفياً بالحريري للاطمئنان إلى صحته بعد خضوعه للعملية الجراحية، متمنيًا له "الشفاء العاجل كما يتمناه له اللبنانيون وكل محبيه، وللعودة إلى مزاولة نشاطه الطبيعي".