صادرات إيران من المنتجات المعرفية ترتفع بنسبة 200% خلال العام الاخير

وقال دهقاني في رسالة تهنئة بمناسبة عيد النوروز 1403: "مضى عام آخر بكل ما فيه من تقلبات، ونجاحات وإخفاقات، وبدأنا العام الجديد بأمل وبتجارب كبيرة"، مضيفا: "كان عام 1402 مليئًا بالنمو والازدهار في مجال النظام البيئي للابتكار والتكنولوجيا في إيران".



وأضاف نائب رئيس الجمهورية أننا شهدنا تطورات كان من أهم توجهاتها إزالة العوائق وتمهيد الطريق لمشاركة الشركات المعرفية في مجال الإنتاج وتطوير الاقتصاد المعرفي، مثل تخصيص الإعفاءات الضريبية لأنشطة البحث والتطوير وبرنامج للاقتصاد لإنشاء نظام تقييم الأصول غير الملموسة.



وقال: "النمو الكبير والسريع لعدد الشركات القائمة على المعرفة وزيادة حوالي 200٪ من صادرات الدولة للمنتجات القائمة على المعرفة في العام الماضي يشير إلى الأساس السليم والديناميكية والنمو السريع في النظام البيئي للابتكار والتكنولوجيا للبلاد، ويشير إلى بيئة مواتية لتحقيق شعار هذا العام، "قفزة الإنتاج بمشاركة الشعب" في مجال الاقتصاد المعرفي في البلاد.



وأضاف دهقاني: "إن النجاحات والإنجازات، التي ثمارها الحلوة هي ازدهار الإنتاج وفرص العمل والازدهار الاقتصادي للبلاد، ستسر جميع أبناء الشعب الإيراني العزيز».