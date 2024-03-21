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الخميس 21 آذار 2024 ساعة 20:51

تقرير أممي: 88868 مبنى في غزة تعرضت للدمار جراء العدوان الإسرائيلي

تقرير أممي: 88868 مبنى في غزة تعرضت للدمار جراء العدوان الإسرائيلي
واستخدم المركز في تقييمه صورا عالية الدقة التقطتها الأقمار الصناعية وتم جمعها في 29 شباط/فبراير، وقارنها بصور ملتقطة قبل وبعد اندلاع العدوان.

وخلص إلى أنّ 35 بالمئة من مجمل المباني في قطاع غزة، أي 88868 مبنى، تضررت أو دُمرت بالكامل.

وأضاف أن 31198 من المباني دمرت بالكامل و16908 مبان لحقت بها أضرار بالغة و40762 مبنى لحقت بها أضرار متوسطة.

وتابع المركز أن هناك زيادة بنحو 20 ألف مبنى مقارنة بالتقييم السابق الذي أجراه بناء على صور ملتقطة في كانون الثاني/يناير أظهرت دمار أو تضرر 30 بالمئة من مجمل المباني.

وبحسب المركز فقد كانت منطقتا خانيونس وغزة الأكبر في الأضرار، إذ شهدت خانيونس تضرر 12279 مبنى إضافيًا وشهدت غزة تضرر 2010، لكن الضرر الأكبر كان في خانيونس حيث تم تدمير 6663 مبنى إضافيا".

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 31 ألفا و988 شهيدا و74 ألفا و188مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وإلى جانب الخسائر البشرية، ومعظمها من الأطفال والنساء، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية في دمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، بالإضافة إلى مجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
رقم : 1124053
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