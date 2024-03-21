البنك المركزي التركي يتحرك بشكل مفاجئ ويرفع الفائدة إلى 50%.. وتحسن طفيف لليرة

أدى التحرك المفاجئ إلى ارتفاع الليرة 0.6% إلى 32.2 مقابل الدولار بعد أسابيع من الانخفاض المستمر، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.



فيما رفع البنك المركزي التركي الآن سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع بمقدار 4150 نقطة أساس من 8.5% منذ يونيو/حزيران الماضي، بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات مايو/أيار، والتحول نحو تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.



بينما قالت لجنة السياسة النقدية "سيتم الحفاظ على تشديد الموقف النقدي حتى ملاحظة انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع". وأضافت أنه سيتم تشديد السياسة في حالة توقع حدوث تدهور كبير ومستمر في التضخم.



لتعزيز خطوة التشديد، قرر البنك أيضاً تعديل إطاره التشغيلي للسياسة من خلال تحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 300 نقطة أساس أقل وأعلى من سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع.



بينما ارتفع التضخم إلى مستوى أعلى من المتوقع عند 67% الشهر الماضي، عندما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير بعد سلسلة متواصلة من الارتفاعات.



على الرغم من أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم في منتصف العام تقريباً، إلا أن انخفاض الليرة الأخير إلى جانب انخفاض الاحتياطيات الأجنبية قد أثار بعض التوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل.