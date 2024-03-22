لليوم الـ 168 .. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة

وتواصل طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الجمعة- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.



وارتقى 8 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة أبو ثابت في حي النصر شمال رفح.



والليلة الماضية استهدف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو عيشة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة



وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ168:



- طيران الاحتلال يستهدف مبنى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة



- أصوات إطلاق النار قرب بلدة دير بزيع غرب رام الله مع تواجد لقوات الاحتلال



- سرايا القدس - كتيبة جنين: ننعى الشــهيد القائد محمد محمود حواشين الذي ارتقى متأثرًا بإصابته خلال استهداف قوات الاحتلال مركبته يوم الأربعاء



- الآلاف من المصلين يؤدون صلاة فجر الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى رغم تضييقات الاحتلال



- غارة صهيونية جديدة على مخيم النصيرات



- الاحتلال يعتدي على ممتلكات الأهالي ويجرف البنية التحتية في منطقة تياسير جنوب طوباس



- تصاعد ألسنة الدخان عقب استهداف مقــاومين لآليات الاحتلال العسكرية بعبوة متفجرة في طوباس



- قطعان المستوطنون يجرفون أراضٍ زراعية في منطقة أبو العوف قرب بلدة سنجل شمال رام الله



- إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة قلقيلية



- استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو عيشة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة



- 3 شهـداء إثر استهداف الاحتلال منزلا لعائلة أبو ثابت في حي النصر شرق مدينة رفح



- قوات الاحتلال تقتحم قرية التوانة في مسافر يطا جنوب الخليل



- الهلال الأحمر الفلسطيني: 37 أمّاً ترتقي يومياً في قطاع غزة.



- اشتباكات عنيفة تشهدها المنطقة المحيطة بجمع الشفاء الطبي حيث تواصل المــقاومة التصدي لتوغل الاحتلال



- قوات الاحتلال تقتحم يطا جنوب الخليل



- مصادر محلية: إطلاق نار يستهدف مستوطنة "شاكيد" قرب مدينة جنين



- قوات الاحتلال تداهم احد المنازل خلال اقتهامها قرية قريوت جنوب نابلس و تطلق قنابل الصوت



- مدفعية الاحتلال تقصف بلدة عيتا الشعب ووادي السلوقي جنوبي لبنان



- مصادر محلية للمركز الفلسطيني للاعلام: قوات الاحتلال تقتحم بلدة عرابة جنوب مدينة جنين



- مسؤول أمني في حركة حماس:



▪️ لا صحة لما نشره الإعلام العبري بشأن اعتقال عشرات من قادة المقاومة بمستشفى الشفاء



▪️ ما ينشر في الإعلام العبري غير دقيق ويدخل ضمن الحرب النفسية والمعنوية ضد المقاومة بغزة



