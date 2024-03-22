الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 22 آذار 2024 ساعة 07:52

لليوم الـ 168 .. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة

لليوم الـ 168 .. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة
وتواصل طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الجمعة- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.

وارتقى 8 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة أبو ثابت في حي النصر شمال رفح.

والليلة الماضية استهدف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو عيشة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ168:

- طيران الاحتلال يستهدف مبنى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

- أصوات إطلاق النار قرب بلدة دير بزيع غرب رام الله مع تواجد لقوات الاحتلال

- سرايا القدس - كتيبة جنين: ننعى الشــهيد القائد محمد محمود حواشين الذي ارتقى متأثرًا بإصابته خلال استهداف قوات الاحتلال مركبته يوم الأربعاء

- الآلاف من المصلين يؤدون صلاة فجر الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى رغم تضييقات الاحتلال

- غارة صهيونية جديدة على مخيم النصيرات

- الاحتلال يعتدي على ممتلكات الأهالي ويجرف البنية التحتية في منطقة تياسير جنوب طوباس

- تصاعد ألسنة الدخان عقب استهداف مقــاومين لآليات الاحتلال العسكرية بعبوة متفجرة في طوباس

- قطعان المستوطنون يجرفون أراضٍ زراعية في منطقة أبو العوف قرب بلدة سنجل شمال رام الله

- إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة قلقيلية

- استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو عيشة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة

- 3 شهـداء إثر استهداف الاحتلال منزلا لعائلة أبو ثابت في حي النصر شرق مدينة رفح

- قوات الاحتلال تقتحم قرية التوانة في مسافر يطا جنوب الخليل

- الهلال الأحمر الفلسطيني: 37 أمّاً ترتقي يومياً في قطاع غزة.

- اشتباكات عنيفة تشهدها المنطقة المحيطة بجمع الشفاء الطبي حيث تواصل المــقاومة التصدي لتوغل الاحتلال

- قوات الاحتلال تقتحم يطا جنوب الخليل

- مصادر محلية: إطلاق نار يستهدف مستوطنة "شاكيد" قرب مدينة جنين

- قوات الاحتلال تداهم احد المنازل خلال اقتهامها قرية قريوت جنوب نابلس و تطلق قنابل الصوت

- مدفعية الاحتلال تقصف بلدة عيتا الشعب ووادي السلوقي جنوبي لبنان

- مصادر محلية للمركز الفلسطيني للاعلام: قوات الاحتلال تقتحم بلدة عرابة جنوب مدينة جنين

- مسؤول أمني في حركة حماس:

▪️ لا صحة لما نشره الإعلام العبري بشأن اعتقال عشرات من قادة المقاومة بمستشفى الشفاء

▪️ ما ينشر في الإعلام العبري غير دقيق ويدخل ضمن الحرب النفسية والمعنوية ضد المقاومة بغزة

 
رقم : 1124128
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
سهام الصهاينة تصل إلى طريق مسدودة
سهام الصهاينة تصل إلى طريق مسدودة
كيف أفرغت مشاريع ابن سلمان الطموحة جيوب السعودية؟
كيف أفرغت مشاريع ابن سلمان الطموحة جيوب السعودية؟
22 آذار 2024
لليوم الـ 168 .. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة
لليوم الـ 168 .. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة
22 آذار 2024
لبنان: المقاومة تنفذ عدة عمليات.. استهداف قوّة مؤللة ومواقع إسرائيلية
لبنان: المقاومة تنفذ عدة عمليات.. استهداف قوّة مؤللة ومواقع إسرائيلية
21 آذار 2024
نصرةً لغزة.. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف محطة توليد الكهرباء في "تل أبيب"
نصرةً لغزة.. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف محطة توليد الكهرباء في "تل أبيب"
21 آذار 2024
"الاستسلام" نسخة نتنياهو الأمنية للمستوطنين الهاربين
"الاستسلام" نسخة نتنياهو الأمنية للمستوطنين الهاربين
21 آذار 2024
المغرب ترفع تصعيدها السياسي تجاه الجزائر
المغرب ترفع تصعيدها السياسي تجاه الجزائر
21 آذار 2024
محطة بوشهر النووية سجلت رقما قياسيا في إنتاج الكهرباء
محطة بوشهر النووية سجلت رقما قياسيا في إنتاج الكهرباء
21 آذار 2024
تفاصيل مغامرة الکيان الصهيوني الجديدة في شرق لبنان
تفاصيل مغامرة الکيان الصهيوني الجديدة في شرق لبنان
20 آذار 2024
محاولات هوكشتاين إنقاذ الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ من الضربات المدمرة لحزب الله
محاولات هوكشتاين إنقاذ الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ من الضربات المدمرة لحزب الله
20 آذار 2024
نداء قائد الثورة الإسلامية بمناسبة حلول العام 1403 الهجري الشمسي
نداء قائد الثورة الإسلامية بمناسبة حلول العام 1403 الهجري الشمسي
20 آذار 2024
‘‘معاريف‘‘: نتنياهو وصل إلى طريق مسدود
‘‘معاريف‘‘: نتنياهو وصل إلى طريق مسدود
20 آذار 2024
أطفال غزة..سطوة الموت جوعاً تلاحق آلالاف الأطفال
أطفال غزة..سطوة الموت جوعاً تلاحق آلالاف الأطفال
20 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سهام الصهاينة تصل إلى طريق مسدودة
كيف أفرغت مشاريع ابن سلمان الطموحة جيوب السعودية؟
نصرةً لغزة.. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف محطة توليد الكهرباء في "تل أبيب"
"الاستسلام" نسخة نتنياهو الأمنية للمستوطنين الهاربين