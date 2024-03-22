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الجمعة 22 آذار 2024 ساعة 07:56

حزب الله يستهدف مواقع عسكرية مهمة وجنودا صهاينة

حزب الله يستهدف مواقع عسكرية مهمة وجنودا صهاينة
وأوضح حزب الله في بيان: "ردا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (8:00) من مساء يوم الخميس 21-03-2024 مبنيين يستخدمهما جنود ‏العدو في مستوطنة راموت نفتالي بالأسلحة الصاروخية وأصابوهما إصابة مباشرة".

وذكر "حزب الله": ‎"ردا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (7:40) من مساء يوم الخميس 21-03-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو ‏في مستعمرة زرعيت بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".

كذلك استهدف حزب الله "عند الساعة 7:20 من مساء يوم الخميس 21-03-2024 مستوطنة شلومي بالأسلحة الصاروخية".

ولفت حزب الله في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، وردا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية ‏استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 7:00 من مساء يوم الخميس 21-03-2024 مبنى استخدمه جنود العدو في مستعمرة نطوعة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".

وأضاف: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية فجر اليوم الخميس 21-03-2024 قوة إسرائيلية أثناء دخولها إلى ‏ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية".

هذا وأعلن أنه "استهدف موقعا وتموضعا لقوة استخبارات عسكرية إسرائيلية في مستوطنة المطلة قبالة الحدود اللبنانية"، موضحا في بيان أن عناصره "استهدفوا نقطة تموضع ‌‏لقوة استخبارات عسكرية في مستعمرة المطلة (شمال إسرائيل) وأصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل ‌‏وجريح".‏ ‏

وأكد الحزب في بيان آخر أن عناصره "استهدفوا موقع المالكية ‏العسكري الإسرائيلي (قبالة بلدة عيترون اللبنانية) بالقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".
رقم : 1124130
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