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الجمعة 22 آذار 2024 ساعة 08:01

كشف تفاصيل توقيف خلية متورطة باغتيال الشهيد "ابو شادي" بمخيم الرشيدية

كشف تفاصيل توقيف خلية متورطة باغتيال الشهيد "ابو شادي" بمخيم الرشيدية
وفي التفاصيل، قالت المصادر لـ"الميادين" إنّ الخلية تضم 3 أشخاص من بينهم مراهقان 2 كانا يتجولان في مخيم الرشيدية بحجة بيع المناديل الورقية، مرجّحةً أنّ جهاز تعقّب وُضع في سيارة الشهيد.

ولفتت المصادر إلى أنّ المراهقين زرعا عدداً من أجهزة التجسس أمام منازل بعض المسؤولين في المقاومة الفلسطينية بطلب من المشغّل.

وذكرت المصادر أنّ جهداً فلسطينياً مشتركاً بين فصائل المقاومة أدى إلى عملية توقيف الخلية المشتبه بها.

وفي بيانٍ صادر صباح اليوم الجمعة، أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية والقوى الإسلامية في صور توقيف ضالعين في اغتيال الشهيد "أبو شادي"، مشددةً على أنّ هؤلاء الضالعين في الاغتيال "دخلاء على مخيم الرشيدية".

وأشار البيان إلى أنّه جرى تسليم المشتبه بهم إلى السلطات اللبنانية.

وفي 13 آذار/مارس الجاري، زفّت حركة حماس، وجناحها العسكري كتائب القسام، المقاوِم هادي علي محمد مصطفى من مخيم الرشيدية في لبنان.

وارتقى الشهيد في إثر غارة نفذها الاحتلال الإسرائيلي بمسيّرة استهدفت سيارته في مدينة صور عند مفرق الحوش وعند مدخل المخيم، جنوبي البلاد.
رقم : 1124132
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