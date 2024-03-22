الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 22 آذار 2024 ساعة 08:07

إعلام صهيوني عن مصدر سعودي: السعودية تظهر "كخائنة"

إعلام صهيوني عن مصدر سعودي: السعودية تظهر "كخائنة"
وكشفت القناة أنّ مصدرها من العائلة المالكة في السعودية، مشيرةً إلى أنّ "السعودية تفقد صبرها"، ومؤكّدةً أنّ الرياض "لا تنوي التنازل بشأن قضية الدولة الفلسطينية، لأنّها معنيّة بأن تُنهي هذا الموضوع تماماً".

وأضافت أنّ السعودية "لن تنفق من أجل ترميم غزة لأنّه سوف تندلع حرب مجدَّداً، بعد فترة قصيرة"، كما أنّها "معنيّة بالسلام الحقيقي، أيّ اتفاق سلام شامل"، ولافتةً إلى أنّ "الكرة في ملعب إسرائيل".

وقالت قناة "كان" إنّ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، "أسير أجندة متطرفة ضمن الائتلاف والحكومة"، وإنّ "الوضع لا يمكن أن يستمر".

ووفقاً للقناة الإسرائيلية، فإنّ "الخطاب بشأن الحرب في العالم تغيّر لمصلحة الفلسطينيين".

وكان معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أكّد أنّ محاولات دفع التطبيع مع "إسرائيل" في المملكة العربية السعودية تواجه معارضة شعبية صامتة، لكنها كبيرة، وتفاقمت في أعقاب الحرب على غزة.

ورأى المعهد أنّ الرفض الشعبي يتخذ أشكالاً متعددة، أوّلها هو البعد الديني، الذي يرى أنّ السلام مع "إسرائيل" مخالف للشريعة الإسلامية، والثاني هو البعد المؤيّد للفلسطينيين، والذي يَعُدّ معارضة التطبيع دليلاً على دعمهم، والثالث هو المنظور الليبرالي الذي يحذر من أنّ العلاقات بـ"إسرائيل" ستدفع النظام السعودي إلى مزيد من انتهاك حقوق الإنسان.

وسجّل المعهد تغيّراً كبيراً في مشاعر السعوديين في أثناء العدوان على غزة، تؤشر عليه أرقام الإحصاءات التي أجراها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، التي وصلت إلى أنّ 40% يؤيّدون علاقات اقتصادية بـ"إسرائيل" قبل العدوان، في مقابل 96% يؤيدون اليوم الوقف الفوري للعلاقات بين الدول العربية وكيان الاحتلال، رداً على اعتداءاته على غزة.

ولفت المعهد إلى أنّه حتى قبل الحرب، كان 87% من السعوديين يعتقدون أنّ "إسرائيل" يمكن هزيمتها في نهاية المطاف.
رقم : 1124133
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
سهام الصهاينة تصل إلى طريق مسدودة
سهام الصهاينة تصل إلى طريق مسدودة
كيف أفرغت مشاريع ابن سلمان الطموحة جيوب السعودية؟
كيف أفرغت مشاريع ابن سلمان الطموحة جيوب السعودية؟
22 آذار 2024
لليوم الـ 168 .. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة
لليوم الـ 168 .. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة
22 آذار 2024
لبنان: المقاومة تنفذ عدة عمليات.. استهداف قوّة مؤللة ومواقع إسرائيلية
لبنان: المقاومة تنفذ عدة عمليات.. استهداف قوّة مؤللة ومواقع إسرائيلية
21 آذار 2024
نصرةً لغزة.. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف محطة توليد الكهرباء في "تل أبيب"
نصرةً لغزة.. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف محطة توليد الكهرباء في "تل أبيب"
21 آذار 2024
"الاستسلام" نسخة نتنياهو الأمنية للمستوطنين الهاربين
"الاستسلام" نسخة نتنياهو الأمنية للمستوطنين الهاربين
21 آذار 2024
المغرب ترفع تصعيدها السياسي تجاه الجزائر
المغرب ترفع تصعيدها السياسي تجاه الجزائر
21 آذار 2024
محطة بوشهر النووية سجلت رقما قياسيا في إنتاج الكهرباء
محطة بوشهر النووية سجلت رقما قياسيا في إنتاج الكهرباء
21 آذار 2024
تفاصيل مغامرة الکيان الصهيوني الجديدة في شرق لبنان
تفاصيل مغامرة الکيان الصهيوني الجديدة في شرق لبنان
20 آذار 2024
محاولات هوكشتاين إنقاذ الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ من الضربات المدمرة لحزب الله
محاولات هوكشتاين إنقاذ الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ من الضربات المدمرة لحزب الله
20 آذار 2024
نداء قائد الثورة الإسلامية بمناسبة حلول العام 1403 الهجري الشمسي
نداء قائد الثورة الإسلامية بمناسبة حلول العام 1403 الهجري الشمسي
20 آذار 2024
‘‘معاريف‘‘: نتنياهو وصل إلى طريق مسدود
‘‘معاريف‘‘: نتنياهو وصل إلى طريق مسدود
20 آذار 2024
أطفال غزة..سطوة الموت جوعاً تلاحق آلالاف الأطفال
أطفال غزة..سطوة الموت جوعاً تلاحق آلالاف الأطفال
20 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سهام الصهاينة تصل إلى طريق مسدودة
كيف أفرغت مشاريع ابن سلمان الطموحة جيوب السعودية؟
نصرةً لغزة.. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف محطة توليد الكهرباء في "تل أبيب"
"الاستسلام" نسخة نتنياهو الأمنية للمستوطنين الهاربين