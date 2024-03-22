المقاومة تستهدف قوات الاحتلال ونقاطه العسكرية في الضفة والقدس

وشنّ الاحتلال الإسرائيلي، امس الخميس، اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلّة، حيث أكدت مصادر الميادين أنّ فلسطينيين تصدوا للقوات الإسرائيلية عند حاجز مخيم شعفاط شمالي شرقي القدس.



وأفادت مصادر بوقوع إصابات في صفوف "جيش" الاحتلال إثر استهداف آليتهم بعبوة ناسفة، مشيرةً إلى إطلاق نار وقع قرب شيك مرج ابن عامر قرب جنين شمالي الضفة.



وشهدت طوباس شمالي الضفة مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال المقتحِمة، حيث فجّر مقاومون عبوة ناسفة بآليات الاحتلال، واستهدف إطلاق نار التعزيزات العسكرية لـ "جيش" الاحتلال أثناء توجهها للمدينة.



واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة جنوبي مدينة جنين، وبلدة علار شمالي طولكرم، وقرية قريوت جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية.



واقتحم "جيش" الاحتلال قرية التوانة في مسافر يطا في الخليل جنوبي الضفة، وألقى الشبان عبوات محلية الصنع صوب البرج العسكري المقام على مدخل مخيم العروب.



وبالتزامن مع عدوانه على قطاع غزة المستمر لليوم الـ 168، يشنّ الاحتلال حملات اقتحام يومية في مختلف مناطق الضفة الغربية منفذاً اعتداءات واعتقالات، وقد بلغت حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية 9 شهداء خلال 24 ساعة.



ومن جهته، أعلن نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان مشترك، اعتقال قوات الاحتلال 25 فلسطينياً على الأقل من الضّفة، بينهم طفلان، وأسرى سابقون، وذلك منذ مساء الأربعاء وحتّى صباح يوم الخميس.