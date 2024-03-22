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الجمعة 22 آذار 2024 ساعة 11:36

اصابة 3 مستوطنين في استهداف حافلتين بالضفة الغربية

اصابة 3 مستوطنين في استهداف حافلتين بالضفة الغربية
وأفادت مصادر من سكان محليين بسماع أصوات إطلاق كثيف للنيران استهدفت صباح اليوم الجمعة حافلة إسرائيلية قرب غرب رام الله.

من جانبها، نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن جيش الاحتلال أن مسلحا أو أكثر أطلقوا النار تجاه حافلة مستوطنين بمنطقة قرب مستوطنتي “دوليف” و”طلمون”.

وعقب العملية، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة وشرعت بعمليات تفتيش واسعة في أراضي بلدتي دير ابزيغ وكفر نعمة، ومنعت اقتراب الصحفيين، وشاركت طائرة مروحية عسكرية بعملية الملاحقة.

هذا وقد أصيب 3 مستوطنين بجروح، الخميس، جراء إلقاء قنبلة يدوية على حافلة قرب مستوطنة “غوش عتصيون” جنوب شرق مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنّ 3 مستوطنين إسرائيليين، أصيبوا بجروح جراء إلقاء قنبلة يدوية على حافلة قرب مستوطنة “غوش عتصيون”.

وأشارت الإذاعة إلى أنّ الجيش يلاحق المنفذ الذي لم تعلن عن هويته كما لم تقدم معلومات عن مدى خطورة الإصابات التي تحدثت عنها.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين معظمهم أطفال ونساء.
مصدر : وكالات
رقم : 1124153
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