8 شهداء بينهم نساء وأطفال بقصف للاحتلال شمال شرق رفح

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال قصفت منزلاً على رؤوس ساكنيه في بلدة النصر شمال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما ادى إلى استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة آخرين.



وأضافت المصادر ذاتها، أن بين الشهداء 3 أطفال و3 نساء، وأن هناك مصابين أحدهم حالته حرجة.



وفي السياق ذاته، قصفت طائرات الاحتلال منزلا في شارع الطرزي بدير البلح.



وحسب مصادر صحفية، تواصل قوات الاحتلال اقتحام مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وتنشر عشرات الدبابات والآليات في محيطه، كما نفذت طائراتها قصفا عنيفا للمباني السكنية في تلك النطقة.



وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، إلى نحو 32 ألف شهيد، و74188 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الانقاض.



ودفع العدوان على قطاع غزة، والذي دخل يومه 168، أكثر من 85% من مواطني غزة إلى النزوح الداخلي وسط حصار خانق لمعظم المواد الغذائية والمياه النظيفة والأدوية، في حين تضررت أو دمرت 60% من البنية التحتية للقطاع، وفقا لتقرير الأمم المتحدة.



ويواجه كيان الاحتلال الاسرائيلي اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، التي أصدرت في كانون الثاني أحكاماً مؤقتة تأمرها بوقف أعمال الإبادة الجماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.



اقتحام عدة بلدات وقرى في جنين



وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى: عرابة ويعبد وام دار وجلبون، وفحمة وكفر راعي، وسيرات آلياتها في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال احتجزت الطفل مثنى أبو بكر خلال اقتحامها بلدة عرابة واستجوبته قبل أن تخلي سبيله.



اقتحام بلدة الكرمل وقرية التوانة جنوب الخليل



وفجر اليوم الجمعة ايضا، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بلدة الكرمل وقرية التوانة جنوب الخليل.



وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية بلدة الكرمل شرق يطا، وداهمت عددا من منازل المواطنين في منطقة السهل، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، دون ان يبلغ عن اعتقالات.



وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية التوانة بمسافر يطا، وأجرت عمليات بحث وتفتيش في محيط منازل المواطنين وسط إطلاق كثيف للقنابل الضوئية.



اقتحام مدينة قلقيلية



كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مدينة قلقيلية.



وذكرت مصاد محلية ، أن قوات الاحتلال اقتحمت حي النقار، ومنطقة بئر العدل، وفتشتت عددا من منازل المواطنين، وعبثت بمحتوياتها، وعرف من أصحابها الأسير محمد ملحم .