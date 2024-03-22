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الجمعة 22 آذار 2024 ساعة 12:29

ذكرى استشهاد الأب الروحي لحماس.. الشيخ أحمد ياسين

ذكرى استشهاد الأب الروحي لحماس.. الشيخ أحمد ياسين
الـ22 من مارس 2004 طائرات الاحتلال تغتال الشيخ أحمد ياسين قائد ومؤسس حركة المقاومة الاسلامية حماس وأحد أهم رموز المقاومة في المنطقة والعالم، الرجل القعيد الذي أقلق أمن الاحتلال وأسس واحدة من أهم حركات المقاومة في المنطقة.

سياسة الاغتيال طريق سلكه الاحتلال عبر أساليب مختلفة في التنفيذ منها الطرود المخخة، والمسدسات المزودة بكاتم الصوت، والسيارات المخخة والقنص والمواد الكيمائية السامة والخنق، والطائرات المسيرة وصولا إلى القصف الجوي بقنابل ضخمة لضمان التدمير الكامل وكثيرها أساليب تنتهك القانون الدولي سواء على المستوى لسلاح المستخدم أو الاعتداء على سيادة دول جرت عمليات الاغتيال على أراضيها أما هدف الاغتيالات فهو محاولة لكسر شوكة المقاومة لكن الهدف فشل على المستوى الاستراتيجي، فسياسة الاغتيال جعلت من هذه الشخصيات رموزا عالمية ووقوداً لامتداد المقاومة.

فحماس التي اغتال الاحتلال مؤسسها وقائدها احمد ياسين هي ذات حماس التي صنعت مجد السابع من أكتوبر، وحماس التي اغتال الاحتلال مهندس متفجراتها وأحزمتها الناسفة في العام 1996 يحيى عياش هي ذات حماس التي طورت امكانياتها الجوية والصاروخية والقتالية بشكل غير قواعد الاشتباك.

أما حزب الله على الساحة اللبنانية فهو ذات الحزب الذي اغتال الاحتلال أمينه العام عباس الموسوي في عام 1992 ليتسلم الراية سماحة السيد حسن نصر الله ويحرر جنوب لبنان من الاحتلال ويفرض نفسه قوة أجبرت المحتل اليوم على إخلاء كل مستوطناته على عمق 35 كيلو متراً في عمق فلسطين المحتلة.

سياسة الاغتيالات على مستوى فلسطين ومنها اغتيال القادة فتحي الشقاقي وابو علي مصطفى وياسر عرفات وعبد العزيز الرنتيسي هي ذات السياسة التي دفعت نحو تطور قدرات المقاومة انتقاما وسيرا على خطى هؤلاء القادة.

وليس بعيداً عن الجبهة الفلسطينية واللبنانية نفذ الاحتلال وادواته أو بأدوات أمريكية اغتيالات في الجمهورية الاسلامية منها اغتيال قائد فيلق القدس الحاج قاسم سليماني لكن هذه الاغتيالات أيضا هي ذاتها التي عززت قدرات المقاومة وساهمت بشكل كبير في نمو جبهات المقاومة، الى أن وصلت الى محور يمتد من طهران الى القدس مروراً بصنعاء ودمشق وبيروت وبغداد.
رقم : 1124175
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