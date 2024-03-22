الداخلية الأوكرانية: قتيلان و14 جريحًا على الأقل و3 مفقودين نتيجة الضربات الروسية على أوكرانيا

وكان قد أشار الرّئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​، إلى أنّ روسيا شنّت موجة هجمات واسعة خلال اللّيل على أوكرانيا، باستخدام أكثر من 90 صاروخًا و60 طائرةً مسيّرةً إيرانيّة الصّنع، ما أوقع قتلى، في واحدة من أكبر الهجمات مؤخّرًا.



ولفت إلى أنّ الهجمات استهدفت "محطّات توليد طاقة، خطوط إمدادات الطّاقة، سدًّا للطاقة الكهرومائيّة، مبانٍ سكنيّة عاديّة، وحتّى عربة ترولي باص"، مقدِّمًا تعازيه "لأُسر الّذين قُتلوا في هذا الإرهاب".



كما أُفيد عن انقطاع التيار الكهرباء في عدّة مناطق. وتحدّث حاكم منطقة خاركيف (شمال شرقي) أوليغ سينيغوبوف عن "700 ألف مستهلك بدون كهرباء".