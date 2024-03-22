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الجمعة 22 آذار 2024 ساعة 14:12

مسؤول سعودي: حماس وحزب الله وأنصار الله وايران يظهرون أنهم أبطال في نظر الشعوب

مسؤول سعودي: حماس وحزب الله وأنصار الله وايران يظهرون أنهم أبطال في نظر الشعوب
وأوردت قناة الميادين الاخبارية بأن مسؤولا سعوديا صرح لقناة كان العبرية انه في حين ان حماس وحزب والله وأنصار الله وإيران يظهرون على أنهم أبطال ، تظهر الدول العربية التي تقوم بالتطبيع مع "إسرائيل" على أنها خائنة.

وأضاف المسؤول السعودي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن هناك فقط “عددا قليلا من القضايا” ما زال يحتاج الى حل في الجزء الأمريكي – السعودي لتطبيع العلاقات مع "اسرائيل".

ونقلت وسائل إعلام أمس الخميس عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية يرافق وزير الخارجية الأمريكي أنّ المحادثات في السعودية ركزت على الجزء الثنائي من خطة أكبر تقوم فيها المملكة بالاعتراف بإسرائيل مقابل تحقيق تقدم موثوق به في إنشاء دولة فلسطينية.

وفي كانون الاول/يناير من هذا العام، ذكرت شبكة NBC أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض اقتراح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التطبيع بين إسرائيل والسعودية، مقابل قيام دولة فلسطينية.
رقم : 1124186
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