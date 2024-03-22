مظاهرات في محافظات أردنية تضامنا مع غزة

وعبر المشاركون في المسيرات عن "تنديدهم بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة"، مطالبين بوقف "الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ومد جسر بري لشمالي القطاع ومنع حدوث مجاعة لسكان القطاع".



وانطلقت مسيرة في العاصمة عمان، من أمام المسجد الحسيني ومسيرات تضامنية في محافظات إربد والطفيلة ومعان والزرقاء والكرك، هتف المشاركون فيها مطالبين بـ"وقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين" ومنددين بـ"المجازر التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي".



ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ167 في ظل القصف الإسرائيلي المستمر وكارثة إنسانية بلغت حد المجاعة، دون أن يتوصل الوسطاء إلى منع إطلاق النار ولو حتى لشهر رمضان.