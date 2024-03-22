تركيا: مقتل مسلحين من تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق وسوريا

ولفتت الوزارة في بيان إلى أن "القوات التركية حيّدت الإرهابيين بغارة جوية بعد رصدهم في منطقة جبال قنديل شمال العراق"، مؤكدةً أنّ "عمليات مكافحة تنظيم بي كي كي ستتواصل للقضاء على الإرهاب في مصدره".



وأيضاً، حيّد جهاز الاستخبارات التركي قيادياً بتنظيم "بي كي كي" بمدينة القامشلي شمال شرق سوريا.



وأفادت مصادر أمنية للأناضول أن تحييد خليل تكين الملقب بـ"سيدو كود"، جرى خلال عملية للاستخبارات التركية.



وأشارت إلى أن تكين مدرج على القائمة "الخضراء" للمطلوبين، وأن الاستخبارات قامت بتحييده بعد الكشف عن أنشطته وارتباطاته الإرهابية.



وانضم تكين إلى "بي كي كي" عام 2007، وانخرط بالأنشطة الإرهابية للتنظيم في سوريا والعراق، ووالده العضو في التنظيم إبراهيم تكين تم تحييده عام 1992 بعملية للقوات المسلحة التركية.