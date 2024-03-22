الشيخ يزبك: المقاومة ماضية لن توقفها الضغوطات والتهديدات والتهويلات من الخارج والداخل

وأكد يزبك، خلال خطبة الجمعة بمدينة بعلبك، أن "المقاومة ماضية لن توقفها الضغوطات والتهديدات والتهويلات من الخارج والداخل، فما هي إلا جعجعة لا تزيد المقاومين إلا قوة وعزيمة تحقيقًا لأهدافها الإنسانية والأخلاقية والوطنية".



ولفت الى أن "هذه المقاومة هي الأحرص على بناء الدولة ذات السيادة والاستقلال بعيدًا عن تبعية الانبطاح وعدم الرؤية، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور".



وذكر أن "جبهات الإنساد من اليمن الى العراق الى لبنان، هي التي استجابت لمظلومية شعب يُقتل ويُذبح ويجوُع بحرب إبادة لم يشهد لها مثيل في التاريخ"، مشدداً على أن "إيماننا راسخ فلا بد أن يتحقق الفرج مهما طالت العذابات، وذلك سنة من السنن الإلهية والتاريخية".