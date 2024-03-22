بوحبيب التقى سفراء فرنسا وإيطاليا واليونان

إسلام تايمز (لبنان) - التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، وتم البحث خلال اللقاء، في الأوضاع في الجنوب والمنطقة وفي العلاقات الثنائية بين البلدين.