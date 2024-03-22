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الجمعة 22 آذار 2024 ساعة 19:08

بوحبيب التقى سفراء فرنسا وإيطاليا واليونان

بوحبيب التقى سفراء فرنسا وإيطاليا واليونان
وكذلك، استقبل بوحبيب سفيرة اليونان دسبينا كوكولوبولو، التي سلمته دعوة لزيارة اليونان خلال شهر نيسان، وعرضت معه جدول أعمال الزيارة.

واستقبل بوحبيب سفيرة إيطاليا نيكوليتا بومباردييري، وتناول البحث القضايا الثنائية.
رقم : 1124233
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