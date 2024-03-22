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الجمعة 22 آذار 2024 ساعة 19:13

قصف جديد يستهدف “الحديدة”.. الحوثي: أمريكا وبريطانيا شنَّا غارتين على مزرعة في المحافظة اليمنية

قصف جديد يستهدف “الحديدة”.. الحوثي: أمريكا وبريطانيا شنَّا غارتين على مزرعة في المحافظة اليمنية
قناة "المسيرة" الناطقة باسم أنصار الله، ذكرت أن "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارتين مزرعة سردود في منطقة الكدن التابعة للحديدة".

ولم تذكر القناة تفاصيل إضافية، فيما لم يصدر على الفور أي تعقيب من الجانب الأمريكي أو البريطاني.

وتُعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطاراً دولياً و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطاً ساحلياً طويلاً.

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدعم أمريكي، يأنصار الله بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية، أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشنّ تحالف "حارس الازدهار"، بقيادة الولايات المتحدة، غارات يقول إنها تستهدف مواقع لأنصار الله في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً في يناير/كانون الثاني، أعلنت جماعة أنصار الله أنها باتت تعتبر كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.
رقم : 1124234
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