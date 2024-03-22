الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 22 آذار 2024 ساعة 20:49

ارتفاع عدد ضحايا الهجوم المسلّح في موسكو إلى 40 قتيلًا وأكثر من 100 جريح

ارتفاع عدد ضحايا الهجوم المسلّح في موسكو إلى 40 قتيلًا وأكثر من 100 جريح
وفي وقت سابق، وقع إطلاق نار أعقبه اندلاع حريق في صالة للحفلات الموسيقية في موسكو، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية.

وحصلت الوقائع التي لم تتضح طبيعتها حتى الآن في "كروكوس سيتي هول"، وهي صالة حفلات تقع شمال غرب العاصمة الروسية.

وقالت أجهزة الإسعاف لوكالة "تاس" الرسمية إن "مجهولين أطلقوا النار في كروكوس سيتي هول. يتم إجلاء أشخاص".

وأشارت وكالة ريا نوفوستي نقلا عن مراسلها في المكان إلى سقوط "جرحى" بعد "إطلاق عيارات نارية من سلاح رشاش".

أكّدت وكالة "سبوتنيك" أنّه وقع انفجار في القاعة، مشيرة إلى أنّه تم إنشاء مقر عملياتي في مكان وقوع الانفجار في كروكوس، وتوجيه كافة القوات إلى مكان الحادث، وجارٍ توضيح المعلومات حول الضحايا.
رقم : 1124251
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما هي مؤشرات الفشل الاستراتيجي الإسرائيلي في قطاع غزة؟
ما هي مؤشرات الفشل الاستراتيجي الإسرائيلي في قطاع غزة؟
في الجمعة الثانية من شهر رمضان.. خروج مليوني بصنعاء نصرة لغزة
في الجمعة الثانية من شهر رمضان.. خروج مليوني بصنعاء نصرة لغزة
22 آذار 2024
سهام الصهاينة تصل إلى طريق مسدودة
سهام الصهاينة تصل إلى طريق مسدودة
22 آذار 2024
كيف أفرغت مشاريع ابن سلمان الطموحة جيوب السعودية؟
كيف أفرغت مشاريع ابن سلمان الطموحة جيوب السعودية؟
22 آذار 2024
لليوم الـ 168 .. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة
لليوم الـ 168 .. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة
22 آذار 2024
لبنان: المقاومة تنفذ عدة عمليات.. استهداف قوّة مؤللة ومواقع إسرائيلية
لبنان: المقاومة تنفذ عدة عمليات.. استهداف قوّة مؤللة ومواقع إسرائيلية
21 آذار 2024
نصرةً لغزة.. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف محطة توليد الكهرباء في "تل أبيب"
نصرةً لغزة.. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف محطة توليد الكهرباء في "تل أبيب"
21 آذار 2024
"الاستسلام" نسخة نتنياهو الأمنية للمستوطنين الهاربين
"الاستسلام" نسخة نتنياهو الأمنية للمستوطنين الهاربين
21 آذار 2024
المغرب ترفع تصعيدها السياسي تجاه الجزائر
المغرب ترفع تصعيدها السياسي تجاه الجزائر
21 آذار 2024
محطة بوشهر النووية سجلت رقما قياسيا في إنتاج الكهرباء
محطة بوشهر النووية سجلت رقما قياسيا في إنتاج الكهرباء
21 آذار 2024
تفاصيل مغامرة الکيان الصهيوني الجديدة في شرق لبنان
تفاصيل مغامرة الکيان الصهيوني الجديدة في شرق لبنان
20 آذار 2024
محاولات هوكشتاين إنقاذ الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ من الضربات المدمرة لحزب الله
محاولات هوكشتاين إنقاذ الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ من الضربات المدمرة لحزب الله
20 آذار 2024
نداء قائد الثورة الإسلامية بمناسبة حلول العام 1403 الهجري الشمسي
نداء قائد الثورة الإسلامية بمناسبة حلول العام 1403 الهجري الشمسي
20 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سهام الصهاينة تصل إلى طريق مسدودة
كيف أفرغت مشاريع ابن سلمان الطموحة جيوب السعودية؟
نصرةً لغزة.. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف محطة توليد الكهرباء في "تل أبيب"
"الاستسلام" نسخة نتنياهو الأمنية للمستوطنين الهاربين