ارتفاع عدد ضحايا الهجوم المسلّح في موسكو إلى 40 قتيلًا وأكثر من 100 جريح

وفي وقت سابق، وقع إطلاق نار أعقبه اندلاع حريق في صالة للحفلات الموسيقية في موسكو، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية.



وحصلت الوقائع التي لم تتضح طبيعتها حتى الآن في "كروكوس سيتي هول"، وهي صالة حفلات تقع شمال غرب العاصمة الروسية.



وقالت أجهزة الإسعاف لوكالة "تاس" الرسمية إن "مجهولين أطلقوا النار في كروكوس سيتي هول. يتم إجلاء أشخاص".



وأشارت وكالة ريا نوفوستي نقلا عن مراسلها في المكان إلى سقوط "جرحى" بعد "إطلاق عيارات نارية من سلاح رشاش".



أكّدت وكالة "سبوتنيك" أنّه وقع انفجار في القاعة، مشيرة إلى أنّه تم إنشاء مقر عملياتي في مكان وقوع الانفجار في كروكوس، وتوجيه كافة القوات إلى مكان الحادث، وجارٍ توضيح المعلومات حول الضحايا.