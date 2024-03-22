مفتي ليبيا يدعو لـ”التبرع بأموال العمرة” لأهل غزة: تكرارها يُعد إهداراً صريحاً للمال

وفي مقطع فيديو نشره على منصة "إكس" أوضح الغرياني: "هناك أشخاص يتزاحمون على أداء العمرة للمرة الخامسة أو العاشرة، وحينما يصلون هناك (الديار المقدسة) يتزاحمون على شراء وجبات المكدونالد التي تحول بدورها هذه الأموال لدعم جيش الاحتلال".



وتابع الغرياني: "لا ينبغي للمسلمين الاعتقاد بأن التزاحم لأداء العمرة يُعدّ أعلى درجات العبادة، في حين يتعرض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصَر للإبادة؛ لأنه يعتبر غفلة وتصرفاً غير صحيح".



"اختراع صهيوني"

في سياق متصل، حذّر مفتي الديار الليبية من الانسياق وراء ما وصفه بالادعاءات الإسرائيلية والأمريكية بإنشاء معبر بحري لإغاثة غزة، ووصفه بأنه "اختراع صهيوني".



المفتي الغرياني أشار إلى أن ما يقع في قطاع غزة "لا يحتاج إلى قوافل ومعابر"، مؤكداً في الوقت ذاته "أن ما يحتاج إليه أهل غزة هو وقف إطلاق النار، وعدم الاستهزاء بهم والتظاهر بأنهم يعملون معابر لدوافع إنسانية".



يأتي ذلك فيما خاطب الغرياني المسلمين قائلاً "هل يُعقل أيها المسلم أن تسلم أمريكا مساعدات لأهل غزة وهم يقتلونهم، إنكم تعطون سلاحكم لعدوكم".



كما أكد أن غزة تتعرض لحرب إبادة صريحة، وأن آلاف الشاحنات من جهة مصر والأردن تنتظر الدخول إلى غزة، مضيفاً أن الطائرات الأمريكية هي التي تقصف المدنيين في غزة، وأن الرئيس جو بايدن لا يريد لهذه الحرب أن تتوقف.

