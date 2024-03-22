تضم جثث 65 مهاجراً.. العثور على مقبرة جماعية بليبيا، ومنظمة دولية: يُعتقد أنهم لقوا حتفهم في عملية تهريب

يذكر أنه بعد أكثر من عقد على الاضطرابات منذ إطاحة معمر القذافي ومقتله عام 2011، تحوّلت ليبيا إلى أرض خصبة لمهربي البشر الذين لطالما اتُّهموا بارتكاب انتهاكات بحق المهاجرين.



العثور على مقبرة جماعية في ليبيا

في حين أعربت المنظمة الأممية عن تقديرها لإطلاق السلطات الليبية تحقيقاً في وفاة المهاجرين، ودعتها إلى "ضمان انتشال رفات المهاجرين المتوفين والتعرف عليه، ونقله بشكل يحفظ كرامة" الضحايا، وإبلاغ عائلاتهم ومساعدتها، وفق ما نشرته وكالة "فرانس برس".



وتضمن بيان لمتحدث باسم منظمة الهجرة أن "كل تقرير عن مهاجر مفقود أو خسارة روح يعني عائلة في حالة حزن تبحث عن أجوبة بشأن أحبائها أو تأكيد لمأساة الفقدان".



وتابع أن "ثمن التحرّك غير الكافي واضح في ازدياد الوفيات والظروف المقلقة التي يجد المهاجرون أنفسهم فيها".



وذكرت المنظمة بأن حالات الوفاة هذه تُظهر "الحاجة المُلحة إلى التعامل مع تحديات الهجرة غير المنظمة وضمن ذلك عبر استجابة منسّقة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر".



وأشارت إلى أنه "في غياب طرق منظّمة تمنح فرصاً للهجرة القانونية، سيتواصل وقوع هذا النوع من المآسي على هذا الطريق".



ووفق "مشروع المهاجرين المفقودين" التابع لمنظمة الهجرة، فإن 3129 حالة وفاة وفقدان سُجّلت عام 2023 على طريق المتوسط إلى أوروبا، ليصبح طريق الهجرة الأكثر تسبباً بسقوط وفيات في العالم. ودعت المنظمة الدولية للهجرة السلطات في البلدان الواقعة على هذا الخط إلى "تعزيز التعاون الإقليمي لضمان سلامة المهاجرين وحمايتهم، بغض النظر عن وضعهم وفي مختلف مراحل رحلاتهم".