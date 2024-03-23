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السبت 23 آذار 2024 ساعة 08:06

عبداللهيان: مكافحة الإرهاب تتطلب اتخاذ إجراءات جدية من جانب المجتمع الدولي

عبداللهيان: مكافحة الإرهاب تتطلب اتخاذ إجراءات جدية من جانب المجتمع الدولي
وكتب امير عبداللهيان على صفحته الشخصية في الفضاء الإلكتروني مساء الجمعة: ادين بشدة العمل الإرهابي الأخير في موسكو، وانني اذ اعرب عن تعاطفي مع أسر الضحايا، اقدم التعازي لزميلي سيرغي لافروف والحكومة والشعب الروسي على هذا الحادث المرير.

واضاف: إن المكافحة المشتركة والفعالة ضد الإرهاب تتطلب اتخاذ إجراءات جادة وغير تمييزية من جانب المجتمع الدولي.

وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي مساء الجمعة على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو وفقا للمعطيات الأولية.

وأضافت أن القوات الأمنية الروسية تجري عمليات بحث وتفتيش، ويتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقديم المساعدة للضحايا.
رقم : 1124334
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