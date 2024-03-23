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السبت 23 آذار 2024 ساعة 08:22

اول تعليق امريكي على اتهامها بهجوم موسكو الارهابي

اول تعليق امريكي على اتهامها بهجوم موسكو الارهابي
واطلق ثلاثة مسلحين على الاقل النار، امس الجمعة (22 مارس) في قاعة للحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول"، داخل المركز التجاري الكبير "كوروكوس سيتي" الواقع في مدينة كراسنوغورسك بضواحي العاصمة الروسية موسكو، موقعا عشرات القتلى والجرحى.

وفقا للوكالة الروسية "تاس"، قال كيربي، ردا على سؤال، ما إذا كانت الولايات المتحدة الامريكية على علم مسبقا بوقوع الهجوم: "أنا لست على علم بأنه كانت لدينا أي معلومات مسبقا حول هذا الهجوم الرهيب". ما اعتبر تأكيدا ضمنيا لعلم اجهزة الاستخبارات الامريكية.

ورد المسؤول الامني الأمريكي، جون كيربي، على سؤال عن انذار السفارة الامريكية في موسكو لمواطنيها قبل عيد المرأة الدولي 8 مارس، من السفر إلى روسيا، وتحذيرها المقيمين في روسيا من "خطر ارهابي عال"، بقوله: "يجب أن تتحدث عن ذلك وزارة الخارجية. أنا لا أعتقد أن هذا كان مرتبطا بهذا الهجوم تحديدا".

لكن السفارة الأمريكية في موسكو كانت قد نشرت قبل عيد المرأة العالمي (8 مارس) إنذارا لمواطنيها الأمريكيين بعدم السفر إلى روسيا، وحذرت الموجودين على الأراضي الروسية من التجمعات الحاشدة بما فيها المراكز التجارية والحفلات الموسيقية، ودعتهم الى تجنبها، نظرا لما سمته "خطر إرهابي عال" أثناء فترة العطلة الأسبوعية.
رقم : 1124339
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