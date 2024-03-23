ردود الأفعال الدولية على هجوم موسكو الإرهابي

وفي هذا الصدد أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي الدموي على مركز تجاري في ضواحي موسكو، والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين.



كما أعرب كنعاني عن تعازيه لروسيا حكومة وشعبا، وخاصة عائلات الضحايا.



وأكد أن إيران ترى نفسها إلى جانب روسيا في هذا الحادث المأساوي.



ومن جانبه دان رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء مهدي المشاط، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا تجاريا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.



وقالت وكالة "سبأ" اليمنية، إن المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أدان بأشد العبارات الهجوم الإجرامي الذي وقع بإحدى القاعات قرب العاصمة الروسية موسكو.



وأضافت أن المشاط بعث ببرقية تعزية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والشعب الروسي الصديق وأسر الضحايا في الهجوم الإرهابي قرب العاصمة موسكو، متمنيا الشفاء لكافة المصابين.



كما أدان رئيس حكومة الإنقاذ في صنعاء عبد العزيز صالح بن حبتور، بشدة الهجوم الذي تعرض له المركز التجاري "كروكس سيتي" بضواحي موسكو والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.



وعبر بن حبتور في برقية عزاء بعثها إلى رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، عن أحر التعازي والمواساة لرئيس وأعضاء الحكومة الروسية والشعب الروسي وأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل لكافة المصابين والجرحى.



وأكد تضامن اليمن قيادة وحكومة وشعبا مع الشعب الروسي وأسر الضحايا إزاء هذا الهجوم الجبان والغادر.



ومن جهتها أعلنت موريتانيا شجبها وتنديدها القوي بالهجوم الذي وقع الليلة قرب مدينة موسكو عاصمة روسيا، ووصفته بـ"العمل الإجرامي".



وتقدمت الحكومة في بيان أصدرته وزارة الخارجية بأحر التعازي والمواساة للحكومة والشعب الروسي الصديقين، وبأخلص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، وذلك "بهذه المناسبة الأليمة".



كما أعلنت الخارجية تنديدها بكل الأعمال الإرهابية أيا كانت مصادرها وغاياتها.



وأعرب الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، عن تعازيه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضحايا الهجوم الذي وقع في مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري في العاصمة الروسية موسكو، مساء اليوم الجمعة، واصفاً إياه بـ"العمل الإرهابي الوحشي".



ونقل المكتب الصحافي للخارجية البيلاروسية، عن لوكاشينكو، قوله إنّ بيلاروسيا تَدين بشدة هذا القتل الوحشي للأبرياء، مضيفاً أن "كل الذين شاركوا في التخطيط لارتكاب هذا العمل الوحشي سينالون العقوبة التي يستحقونها".



وأضاف لوكاشينكو أنه "في هذه الساعة الحزينة، أتمنى الصبر لأسر الضحايا وأصدقائهم، والشفاء العاجل لجميع المصابين".



ودان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في بيان نُشر، في مدونة وزير الخارجية الفنزويلي، "الهجوم الإرهابي الوحشي الذي نُفذ اليوم ضد المدنيين الأبرياء"، معرباً عن تعازيه أُسر الضحايا وثقته بوحدة الشعب الروسي في هذه اللحظة الصعبة.



وأضاف البيان أن "فنزويلا تعرب عن أعمق تعازي شعبها لعائلات ضحايا هذا الهجوم الإجرامي، وتعلن تضامنها مع الرئيس فلاديمير بوتين وحكومته ومع شعب روسيا الشقيق بأكمله، مع الثقة بأن الروس، عبر الوحدة، سيتجاوزون هذه اللحظة الحزينة".



بدورها، وجّهت سوريا، عبر بيان صادر عن وزارة خارجيتها، أحر التعازي إلى أهالي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى، وأكدت أنها تقف في الصفوف الأولى إلى جانب روسيا والدول التي تكافح طاعون الإرهاب، وتعمل على تطهير أراضيها منه.



وتعرضت قاعة "كروكس سيتي" للحفلات في موسكو لهجوم الليلة أسفر عن مقتل 62 شخصا، وإضافة 105 آخرين بجراح، فيما اشتعلت النيران في مسافات واسعة من المنطقة التي تعرضت للهجوم.