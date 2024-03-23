عبد اللهيان يعزي لافروف بضحايا الهجوم الإرهابي في موسكو

وأفادت مصادر صحفية أن عبد اللهيان أضاف، إن المعركة المشتركة والفعالة ضد الإرهاب تتطلب اتخاذ إجراءات جادة وغير تمييزية من قبل المجتمع الدولي.



وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قد أدان بشدة الهجوم الإرهابي الدموي والوحشي على مركز تجاري في موسكو، والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين الروس.



وأعرب كنعاني عن تعازيه لروسيا حكومة وشعبا، وخاصة عائلات الضحايا، قائلا إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترى نفسها إلى جانب روسيا في هذا الحادث المأساوي.



وأعلنت الجهات الأمنية الروسية دوي انفجار في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، حيث كان يقام حفل موسيقي.



وأكدت وسائل إعلام روسية ان الهجوم أسفر عن 40 قتيلا على الأقل وإصابة 100 آخرين ونفذته مجموعة مسلحة استهدف قاعة حفلات في مجمع تجاري قرب العاصمة موسكو.