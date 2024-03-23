الهجوم الإرهابي في مجمع كروكوس جزء من حرب المخابرات الغربية ضد روسيا

وقال السيناتور الروسي على قناته على التلغرام: “ليس لدي أدنى شك اليوم في أن هذا الهجوم جزء من الحرب التي تشنها أجهزة المخابرات الغربية ضد روسيا منذ سنوات عديدة”، مستعرضاً مجريات أحداث تتمثل “بدعم الإرهابيين في القوقاز في التسعينيات والانقلاب في أوكرانيا عام 2014، وتعطيل اتفاقيات مينسك وقتل المدنيين في نوفوروسيا، وتأجيج الروسفوبيا ودعم النازية الجديدة، والآن كروكوس، كل ذلك حلقات في سلسلة الحرب ضد روسيا.. المستفيد من كل ذلك واحد”.



وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء أمس في مجمع كروكوس التجاري إلى 60 قتيلاً، وإصابة أكثر من 145 شخصاً.



وأفادت مصادر صحفية نقلاً عن شهود عيان من مكان الحادث، بإقدام مسلحين يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة على اقتحام قاعة حفلات موسيقية في المجمع المذكور، وإطلاق النار على الحضور من مسافة قريبة، إضافة إلى إلقاء قنابل حارقة.