مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة

وأوضحت مصادر صحفية نقلاً عن مصدر دبلوماسي في نيويورك أن عملية التصويت على المشروع الذي أعده أعضاء غير دائمين بالمجلس، كانت مقررة اليوم لكن تم تأجيل ذلك إلى يوم الإثنين المقبل على الأرجح.



بدوره أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن تأييد موسكو لوثيقة مشروع القرار للأعضاء غير الدائمين، والتي تحظى أيضاً بدعم مجموعة من الدول العربية في الأمم المتحدة.



ويطالب مشروع القرار في نسخته الحالية بـ “وقف فوري للأعمال القتالية خلال شهر رمضان، تحترمه جميع الأطراف ويؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار”.



وكانت روسيا والصين استخدمتا حق النقض “الفيتو”ضد مشروع قرار قدمته واشنطن ، كونه لا يتضمن مطلب وقف إطلاق النار في قطاع غزة.