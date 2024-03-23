اليمن.. خروج مليوني بصنعاء نصرة لفلسطين

وفي الجمعة الثانية من رمضان وبزخم جماهيري متواصل لم يفتر على الرغم من الحر والعطش في نهار صنعاء، امتلأ أكبر ميادين العاصمة بالطوفان البشري المليوني الـ 24 على التوالي، تلبية لنداء السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.



وبالتزامن مع المسيرة المركزية الميلونية في العاصمة صنعاء تواصل الخروج المليوني في أكثر من 147 ساحات دعما للشعب الفلسطيني في مدن ومديريات 15 محافظة حرة، حتى في المناطق الريفية البعيدة على الرغم من الحر والعطش في نهار رمضان.



ورفع المحتشدون رايات الحرية والعلمين اليمني والفلسطيني واللافتات الرافضة والمنددة بالمجازر وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة في ظل صمت عربي ودولي متواطئ مع كيان العدو، مؤكدين الوقوف مع غزة، ومواصلة الخروج إلى الساحات حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة.



ودعوا القوات المسلحة اليمنية إلى المزيد من العمليات المنكلة بكيان العدو وبسفنه في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة ويدخل الغذاء والدواء للشعب الفلسطيني.



وهتفوا بالشعارات المناصرة والداعمة للشعب الفلسطيني والمؤيدة لجبهة المقاومة والجهاد في مواجهة العدو الصهيوني، مشددين على الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني حتى النصر، وتحرير المسجد الأقصى من دنس اليهود.



وحيا بيان مليونية "عملياتنا مستمرة.. أوقفوا عدوانكم" صمود الشعب الفلسطيني، معبرا عن أحر المواساة لما يتعرضون له من جرائم غير مسبوقة.



وشدد البيان على أهمية استمرار الأنشطة والمسيرات الجماهيرية المؤيدة والمناصرة والداعمة للشعب الفلسطيني ومعركته المقدسة ضد الكيان الصهيوني المجرم.



وأكد ضرورة استمرار العمليات العسكرية المساندة لمعركة طوفان الأقصى حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.



وبارك بيان المليونية العمليات النوعية والمستمرة للمجاهدين في محور الجهاد والمقاومة والعمليات البطولية للمجاهدين في فلسطين وقطاع غزة، والتي أعجزت كيان العدو والأمريكي بكل إمكانته الضخمة.



وطالب القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها بالمزيد من العمليات النوعية ضد العدو الصهيوني المجرم، وكذلك ضد العدوان الأمريكي والبريطاني على اليمن.



وجدد الدعوة الإيمانية والأخلاقية إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية والشركات الداعمة لهم، مؤكدا أن سلاح المقاطعة مؤثر وفي متناول الجميع، مطالبا كل الهيئات والاتحادات الطبية والصحية لسرعة التحرك لوقف التدمير المهول للمرافق الطبية وتصفية الأطباء والعاملين الصحيين والمرضى.