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السبت 23 آذار 2024 ساعة 10:12

عدوان أميركي بريطاني على صنعاء والأخرى تتوعد

عدوان أميركي بريطاني على صنعاء والأخرى تتوعد
المدن اليمنية تحت مرمى الصواريخ مجددا. عدوان اميركي بريطاني جديد يستهدف بعدد من الغارات مناطق متفرقة في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الحديدة جنوب غربي البلاد.

مصادر محلية في صنعاء افادت بتعرض منطقة عطان بمديرية الوحدة لأربع غارات ومنطقة النهدين بمديرية السبعين لغارتين وكذلك منطقة جربان بمديرية سنحان لثلاث غارات.

وفي محافظة الحديدة شن العدوان الاميركي البريطاني خمس غارات طالت مديرية المُنيرة شمال غرب المحافظة سبقها غارتين طالت منطقة بمديرية الضَّحي شمالي شرقي الحُدَيدة.

هجمات زعمت القيادة الوسطى الاميركية انها استهدفت منشآت تخزين تحت الارض تابعة لانصار الله وقالت ان مرافق تخزين الاسلحة هذه شكلت تهديدا للقوات الاميركية وحلفائها والسفن التجارية في المنطقة. كما اعلنت انها تمكنت من تحييد اربع مسيرات لانصار الله فيما اشارت الى هجوم بأربعة صواريخ باليستية اطلقت من الجانب اليمني باتجاه البحر الاحمر وقالت انه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار جراءها.

عدوان توعد المجلس السياسي الاعلى في اليمن بأنه سيقابل بتأديب المعتدين المتجاوزين لكل القوانين الدولية ومنتهكي سيادة البلدان. وجاء في بيان للمجلس ان الجمهورية اليمنية ملتزمة بنصرة غزة ولن يثنيها أي اعتداء واضاف ان طغيان المعتدين يجرهم لمستنقع اليمن الذي لا يستطيعون الخروج منه بالسهولة التي يتصورونها.

ردود فعل اخرى صدرت عن صنعاء تؤكد أن أي غارات عدوانية لن تمنع القوات المسلحة اليمنية من مواصلة استهداف سفن الاحتلال أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة. ووصف عضو المجلس السياسي الاعلى محمد علي الحوثي العدوان على البلاد بأنه ارهاب وغير قانوني وإجرام فاشل. وقال ان الهدف من هذه الهجمات المتهورة كسر الحصار البحري عن السفن المرتبطة بالكيان الغاصب المحاصر لغزة معتبرا ان استمرارها يؤكد دعم المذابح والابادة واستخدام التجويع كسلاح ضد أبناء غزة.
رقم : 1124373
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