الاحتلال يهدد من بداخل مستشفى الشفاء..إما الموت أو التعذيب!

وثّق الإعلامي الحكومي في غزة عددًا من الشهادات التي حصل عليها من داخل مجمع الشفاء الطبي، تشير إلى تهديد جيش الاحتلال "الإسرائيلي" للطواقم الطبية المتواجدة داخل مباني المستشفى والنازحين، بأنها ستقوم بقصف تلك المباني وتدميرها فوق رؤوسهم، أو أن يخرجوا للتعذيب والتحقيق والإعدام.



وأعرب الإعلامي الحكومي عن استنكاره وإدانته البالغة لهذه الجريمة المنظمة التي يواصل جيش الاحتلال ارتكابها بكل وحشية وانتقام، مُطالبًا كل دول العالم بإدانة هذه الجريمة والتنديد بتكرارها من قبل الاحتلال.



وحمّل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجريمة ضد مجمع الشفاء الطبي وضد الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين المدنيين. كما طالب الإعلامي الحكومي كل دول العالم إلى إدانة جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بكل وحشية، داعيًا بضرورة الخروج من مربع الصمت وممارسة دوراً عملياً لوقف هذه الحرب ووقف المجازر المتواصلة بأشكال مختلفة.