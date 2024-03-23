رئيسي: على المجتمع الدولي معاقبة الضالعين في حادث موسكو الإرهابي

وبعث رئيس الجمهورية رسالة تعزية إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين اعرب فيها عن تعازيها له ولروسيا حكومة وشعبا في حادث الإرهابي الذي وقع في مدينة كروكس قرب العاصمة الروسية موسكو.



وقال آية الله رئيسي في برقية تعزية هذه إننا ندين بشدة هذا الحادث الإرهابي الذي أدى إلى مقتل عدد من الأبرياء، معلنا عن دعمه لمساعي المسؤوليين الروس لضمان الأمن الوطني في روسيا.



ودعا رئيس الجمهورية المجتمع الدولي إلى اتخاذ اجراءات جادة لمعاقبة الضالئين في هذا الحادث.



وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية مقتل اكثر من 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي مساء أمس الجمعة، على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو وفقا للمعطيات الأولية.



وأضافت أن القوات الأمنية الروسية تجري عمليات بحث وتفتيش، ويتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقديم المساعدة للضحايا.