الصهاينة قلقون من الصواريخ والطائرات المسيرة اليمن

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إلى تصريح" المتحدث باسم جيش الكيان الصهيوني "هاجاري"، في تأكيد الهجوم الصاروخي من اليمن وانفجاره على مدينة إيلات في فلسطين المحتلة.



كما أشارت وسائل الإعلام الصهيونية الى الرعب الذي زرعته الصواريخ اليمنية في نفوس الصهاينة.



وتابعت: إن حركة أنصار الله اليمنية ترسل صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه "إسرائيل"، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأكيد هجوم بصاروخ كروز.



واضافت: إنه امتلك أنصار الله أسلحة مختلفة مثل الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والصواريخ المضادة للسفن والطائرات بدون طيار والزوارق الانتحارية، يستخدمونها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وبابالمندب والمحيط الهندي. كما أنها تستهدف إيلات بشكل مباشر.



وكتبت يديعوت أحرنوت: أن أنصار الله اليمنية تمتلك صواريخ "بركان" منها "بركان 3" الذي يصل مداه إلى 1000 كيلومتر، كما تمتلك صاروخ "حاتم" الذي يصل مداه إلى 1450 كيلومترا. كما يمتلكون صواريخ توفان التي يتراوح مداها من 1350 إلى 1950، وهو صاروخ بعيد المدى.



وفي الوقت نفسه، لديهم صاروخ قدس 1 الذي يصل مداه إلى 700 إلى 800 كيلومتر، وصواريخ كروز الصياد التي يصل مداها إلى 800 كيلومتر، وصاروخ سجيل الذي يصل مداه إلى 180 كيلومتراً.

