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السبت 23 آذار 2024 ساعة 15:18

اعترافات أحد منفذي هجوم موسكو الإرهابي

اعترافات أحد منفذي هجوم موسكو الإرهابي
وأثناء التحقيق معه في مكان احتجازه، قال رجل عرف نفسه باسم فريدون شمس الدين، من مواليد 1998، إنه وصل من تركيا في 4 مارس الحالي.

وأضاف أنه تم تجنيده عبر "تلغرام" قبل شهر تقريبا، موضحا أنه كان يستمع إلى محاضرات أحد الدعاة، فاتصل به شخص قال إنه مساعد للداعية.

وقال المحتجز: "لقد كتبوا لي عبر تلغرام.. دون ذكر أسمائهم أو أي تفاصيل أخرى"، مضيفا أن "المشرفين" عرضوا عليه مبلغ 500 ألف روبل (نحو 5 آلاف دولار) مقبل تنفيذ عملية قتل عشوائي، وكانت مهمته ببساطة قتل "أي شخص" موجودين في المكان الذي حددوه.

وذكر المحتجز أن رعاته دفعوا له نصف المبلغ بتحويله إلى بطاقته المصرفية.

كما انتشر مقطع من استجواب إرهابي آخر شارك في الهجوم:
 
وكانت هيئة الأمن الفدرالية الروسية أفادت في وقت سابق اليوم السبت، بأنه تم اعتقال 11 شخصا على خلفية هجوم "كروكوس"، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم.
 
 الأربعة في مقاطعة بريانسك الروسية، لدى محاولتهم الهروب باتجاه الحدود الروسية الأوكرانية.

ومساء الجمعة اقتحم عدد من المسلحين مركز "كروكوس" وأطلقوا النار على الجمهور من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة، ما تسبب في اندلاع حريق ضخم في المبنى.

وأفادت السلطات االروسية اليوم السبت بارتفاع عدد قتلى الهجوم إلى أكثر من 115 شخص، بينهم أطفال، في حصيلة غير نهائية، مضيفة أنه تم نقل أكثر من 100 مصاب الى مستشفيات، بينهم عشرات الحالات الخطيرة.
رقم : 1124407
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