الأدميرال ايراني: القوات البحرية للجيش تلعب دورا مهما في ضمان أمن الملاحة البحرية

وأضاف الادميرال إيراني: إن مشاركة القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مناورات الدولية ترمز إلى اقتدار هذه القوات وتثبت اقتدارها للاعداء والقوى البحرية الدولية.



وصرح: إن القوات البحرية الاستراتيجية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمكنت من ضمان أمن الملاحة البحرية في المحيطات من خلال إيفاد المدمرات إلى البحار والمحيطات.



وأضاف: إننا شهدنا خلال السنوات الأربعة الماضية اقامة مناورات مشتركة بمشاركة قوات جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقوات الروسية والصينية ملفتا اننا شهدنا في المناورة الأخيرة زيادة عدد الدول المشاركة فيها.