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السبت 23 آذار 2024 ساعة 15:39

قاليباف: اجتثاث الإرهاب يتطلب مكافحة جادة من قبل الجميع

قاليباف: اجتثاث الإرهاب يتطلب مكافحة جادة من قبل الجميع
وبعث قاليباف رسالة تعزية إلى رئيس مجلس الدوما الروسي "فياتشيسلاف فولودين"، بعد الحادث الإرهابي في موسكو، أعلن فيه إن اجتثاث الإرهاب بجميع أشكاله يتطلب مساعي المجتمع الدولي والتعاون بين جميع الدول للمكافحة الجادة مع الإرهاب.

وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي مساء أمس الجمعة، على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو وفقا للمعطيات الأولية.

وأضافت أن القوات الأمنية الروسية تجري عمليات بحث وتفتيش، ويتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقديم المساعدة للضحايا.

وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تتضامن مع روسيا حكومة وشعبا، تعلن استعدادها الكامل للتعاون مع جميع الدول المستقلة لمكافحة هذه الظاهرة الشريرة.

واضاف: اسأل الباري تعالى ان يلهم الصبر والسلوان لذوي ضحايا هذا الحادث الارهابي متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
رقم : 1124410
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