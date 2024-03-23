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السبت 23 آذار 2024 ساعة 15:49

حاكم موسكو: البحث بين الأنقاض في موقع الهجوم الإرهابي سيستغرق أياما

حاكم موسكو: البحث بين الأنقاض في موقع الهجوم الإرهابي سيستغرق أياما
ولفت فوروبيوف، بعد فترة وجيزة من إعلان لجنة التحقيق الروسية ارتفاع حصيلة الهجوم إلى 115 قتيلا، الى أن "المنقذين يعملون 24 ساعة على 24 في الموقع، وعثروا على 20 جثة أخرى تحت الأنقاض".

وكانت قد أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن "الأمن الفدرالي يعتقل 11 شخصاً بينهم الأربعة الذين شاركوا مباشرةً في الهجوم الإرهابي في موسكو"، مؤكدةً أن "جهاز الأمن الفيدرالي يعمل على تحديد الجهة المتواطئة مع الذين ارتكبوا الهجوم الإرهابي في كروكوس".

وبحسب وكالة "روسيا اليوم"، أبلغ مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية ألكسندر بورتنيكوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اعتقال 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين، شاركوا في الهجوم على مركز "كروكوس" التجاري.
رقم : 1124411
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