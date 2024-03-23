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السبت 23 آذار 2024 ساعة 15:52

رد قوي من سفير أمريكي على وزير إسرائيلي.. انتقد الإخفاق في غزة

رد قوي من سفير أمريكي على وزير إسرائيلي.. انتقد الإخفاق في غزة
وقال إنديك في تغريدة عبر منصة "إكس": "لقد كان الكثير من دول العالم يقف إلى جانب "إسرائيل" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لكنكم أهدرتم حسن النية، بإخفاقكم في معالجة الوضع الإنساني في غزة بشكل مناسب ".

وجاءت تغريدة إنديك ردا على تصريحات لوزير الشؤون الاستراتيجية بحكومة الاحتلال رون ديرمر، التي انتقد فيها تراجع الدعم الدولي للكيان الإسرائيلي في حربه على غزة.

وكتب ديرمر: "كل تلك الدول التي تبتعد عن "إسرائيل" الآن، ستنظر إلى هذه اللحظة على أنها علامة عار. بعد كل تلك التصريحات الداعمة للشعب اليهودي، هل يتم التخلي عنا الآن، وفي المحطة الأخيرة قبل انتصارنا على قوة إرهابية تمارس الإبادة الجماعية؟"، بحسب زعمه.

وكان ديرمر تحدث في برنامج صوتي أمريكي "بودكاست"، الذي يبث عبر الإنترنت، قائلا: الجيش الإسرائيلي سيغزو مدينة رفح في نهاية المطاف، ويلحق الهزيمة بحماس، حتى لو صار العالم كله ضد الكيان الإسرائيلي، بما في ذلك الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يتوجه ديرمر إلى واشنطن ضمن الوفد الإسرائيلي الأسبوع المقبل، للاستماع إلى مخاوف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن العملية العسكرية في رفح، والبدائل المقترحة من جانب البيت الأبيض.
رقم : 1124412
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