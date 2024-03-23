"داعش" أكّد أنّ أربعة من مقاتليه نفّذوا الهجوم المسلّح في موسكو

وقال التنظيم في بيان: "اقتحم المقاتلون القاعة وشرع ثلاثةٌ منهم بإطلاق النار على الحشد، في حين انهمك المقاتل الرابع بإضرام النيران بواسطة قنابل حارقة".



وأمس، تبنى "داعش" عملية إطلاق النار وفق ما نقلت عنه وكالات أنباء عالمية، في حين ذكرت قناة "​روسيا اليوم​"، أنّ "وكالة "​رويترز​" نشرت مساء الجمعة، خبرًا أفادت من خلاله بأنّ تنظيم "​داعش​" أعلن تبنّيه الهجوم على المركز التّجاري في ضواحي ​موسكو​، وهو إعلان شكّكت فيه العديد من وسائل الإعلام، بما فيها الرّوسيّة".



وأوضحت أنّ "عند المقارنة بين إعلان "داعش" تبنّي هجوم ​أنقرة​ الأخير الّذي بثّته وكالة "أعماق"، والإعلان عن تبنّي التّنظيم للهجوم على المركز التّجاري "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو الّذي بثّته "رويترز"، نجد في الأخير اختلافات واضحة عن سابقه من الإعلانات"