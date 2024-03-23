مخبر: الإرهاب مدان بکل أشكاله أينما حدث

و ندد "محمد مخبر" في رسالة الی رئیس الوزراء الروسي “ميخائيل ميشوستين" الحادث الارهابي في "کروکس" بموسکو و ألذي أدی الی قتل عدد کبیر من المدنیین الأبریاء مقدما تعازیه لروسیا حکومة وشعبا.



وشدد: إن الارهاب و قتل المدنیین الابریاء مدان اینما حدث ویجب معاقبة ای حکومة أو مجموعة ترتکب مثل هذه الجریمة ویجب محاکمتها في المحکمة الدولیة.



وقال مخبر في هذه الرسالة: إن الحکومة الایرانیة تقف إلی جانب روسیا وتستعد لتعزیز التعاون المشترک معها لمکافحة الارهاب.



وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية مقتل اكثر من 90 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي مساء أمس الجمعة، على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو وفقا للمعطيات الأولية.



وأضافت أن القوات الأمنية الروسية تجري عمليات بحث وتفتيش، ويتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقديم المساعدة للضحايا.