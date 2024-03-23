الاحتلال يعلن مقتل جندي من وحدة دفدوفان في عملية رام الله الفدائية

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال “الإسرائيلي” مقتل جندي إسرائيلي من وحدة دفدوفان وإصابة 7 آخرين من بينهم ضابط في عملية “دوليف” برام الله أمس.



وأعلن جيش الاحتلال أمس إصابة 7 جنود من قواته بجروح خلال اشتباكات استمرت 5 ساعات على الأقل غرب رام الله في الضفة الغربية، مع المقاوم مجاهد بركات منصور من قرية دير ابزيع قبل الإعلان عن استشهاده.



وذكرت وسائل إعلام عبرية أن 7 جنود أصيبوا بعملية إطلاق النار والاشتباك التي استمرت 5 ساعات غرب رام الله.



وجاءت الاشتباكات خلال ملاحقة مقاوم أطلق النار تجاه حافلة مستوطنين وألحق بها أضرارًا في المنطقة.



ووفق المصادر العبرية؛ فإن حالة اثنين من الجنود المصابين حرجة.