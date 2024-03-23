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السبت 23 آذار 2024 ساعة 20:30

القسام تعلن استهداف جنود وآليات للاحتلال بمحيط مشفى الشفاء

القسام تعلن استهداف جنود وآليات للاحتلال بمحيط مشفى الشفاء
وقالت الكتائب في بلاغ عسكري مقتضب، إن “مقاتليها استهدفوا بقذيفة TBG جنودًا للاحتلال تحصنوا داخل مبنى في محيط مجمع الشفاء الطبي، وأوقعوهم بين قتلى وجرحى”.

وفي بيان آخر، أكدت الكتائب استهداف آلية عسكرية لجيش الاحتلال بقذيفة الياسين 105 في محيط مستشفى الشفاء.

كما أعلنت عن استهداف قوات الاحتلال في المنطقة نفسها بقذائف الهاون.

وقبل يومين وفي عملية نوعية، بثت كتائب القسام مشاهد لقنص أحد قناصة الاحتلال وقتله، في المعارك الضارية التي تخوضها بمحيط مستشفى الشفاء بغزة.

وتظهر اللقطات، استعداد أحد قناصي القسام لتنفيذ المهمة، إلى جانب مكان اختباء القناص الإسرائيلي الذي بدا محاطًا -وفق الفيديو- بجهاز كاشف وسائط الرؤية (العدسات)، وهو عبارة عن كاميرا قادرة على التصوير لمسافات بعيدة، ويتم التحكم بها من جنود الاحتلال عن بعد، وذلك في أحد المباني، عبر فتحة بالجدار.

وأطلق قناص القسام، طلقة واحدة، نفذت من خلال الفتحة التي كان يتمركز فيها القناص الإسرائيلي فأرداه على الفور قتيلا.

وأطلق جنود الاحتلال عقب مقتل القناص، قنابل دخان بيضاء، من أجل التغطية على إخلائه من المكان.

وكانت القسام قد أعلنت -الاثنين الماضي- أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات إسرائيلية متوغلة، بالقرب من مستشفى الشفاء بمدينة غزة، و”تستهدف عددا من الآليات الصهيونية، موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم”.

وفي الإطار، أصيب 9 جنود “إسرائيليين” خلال الساعات الـ24 الماضية، في المعارك الدائرة مع المقاومة داخل قطاع غزة.
رقم : 1124444
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