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السبت 23 آذار 2024 ساعة 20:35
بايدن وقع قانون الموازنة الفدرالية لتفادي شلل حكومي
وقال بايدن في بيان إنّ "قانون التمويل الذي وقعته للتو يبقي الحكومة عاملة، ويستثمر في الشعب الأميركي ويعزز اقتصادنا وأمننا القومي".
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1124447
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