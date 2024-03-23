بايدن وقع قانون الموازنة الفدرالية لتفادي شلل حكومي

إسلام تايمز (أمريكا) - وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، قانون الموازنة الفدرالية بعدما أقرّه الكونغرس، والذي من شأنه تفادي شلل حكومي عبر السماح للوكالات الفدرالية بالاستمرار في العمل حتى أيلول.