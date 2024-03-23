صندوق النقد الدولي: نمو الاقتصاد الإيراني زاد بمقدار 2.5 ضعف

ووفق الإحصائيات المنشورة من قبل الصندوق حول النمو الاقتصادي في إيران منذ عام 1981، فإن أدنى نمو اقتصادي كان خلال فترة الدفاع المقدس (1980-1988) بنسبة 0.9%، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى ظروف الحرب التي مرت بها البلاد.



وبعد الحرب، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي، بلغ متوسط ​​النمو الاقتصادي لإيران في حكومة البناء 5.2 في المائة، وحكومة الإصلاحات 4.3 في المائة، وحكومة أحمدي نجاد 2.8 في المائة وحكومة حسن روحاني 1.5%.



وقدر صندوق النقد الدولي متوسط ​​النمو الاقتصادي السنوي لإيران خلال 2.5 عام من عمر الحكومة الثالثة عشرة بنحو 3.8%، وهو ما يعادل 2.5 ضعف النمو الاقتصادي للحكومة السابقة.

