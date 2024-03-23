السيد عمار الحكيم يؤكد على تعزيز التعاون والعلاقات بين إيران والعراق

وأكد السيد الحكيم على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين واستثمار المشتركات ما بين الشعبين الجارين، مبينا أهمية استثمار أيام شهر رمضان المبارك في الطاعات والعبادات وتبادل الزيارات خاصة في العتبات الدينية المقدسة بين البلدين.



وبين أهمية الاستقرار الحالي في العراق وانعكاسه إيجابيا على عموم المنطقة، داعيا إلى تعزيز هذا الاستقرار وتحويله إلى استقرار دائم.



في أزمة غزة، شدد على وقف إطلاق النار وإغاثة النازحين وإعمار المدينة، محملا المجتمع الدولي مسؤولية ما يجري من مجازر بحق شعب أعزل، قائلا: إن السكوت على مايجري موافقة ضمنية للكيان الإسرائيلي للمضي بجرائمه.