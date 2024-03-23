جولة المفاوضات في الدوحة لم تفض إلى أي شيء جديد

وأضاف المصدر: الجانب الإسرائيلي حدد عودة النازحين على دفعات تشمل النساء والأطفال وكبار السن من الرجال، وهو ما رفضته حماس.



وتابع: إن "إسرائيل" لم تقدم أي إجابة حول وقف النار أو الانسحاب من القطاع ولم يتم الحديث عن الأسرى الذين تطالب بهم حماس.



وفي وقت سابق، كانت صحيفة "هآرتس" الصهيونية قد ذكرت أن وفد الكيان الصهيوني برئاسة "ديفيد بارنيا"، رئيس جهاز التجسس لهذا الكيان (الموساد) توجه أمس الجمعة، لمواصلة المفاوضات حول الاتفاق مع حماس إلى الدوحة، عاصمة قطر.



من جانبها، ذكرت القناة 12 التابعة للكيان الصهيوني أن رئيس الشاباك "رونين بار"، هدد بأنه لن يذهب إلى الدوحة إذا لم يتم منح المزيد من الصلاحيات للفريق الإسرائيلي المفاوض.



وبحسب هذا التقرير، ضغط مجلس الوزراء الحربي وكبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين على بنيامين نتنياهو للموافقة على زيادة صلاحيات فريق التفاوض الإسرائيلي في الدوحة.