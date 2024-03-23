التلفزيون الروسي بثّ مقتطفات من استجواب المشتبه بهم في هجوم موسكو

وأعلنت السلطات الروسية في وقت سابق، توقيف 11شخصًا بينهم المهاجمون الأربعة وهم رعايا دولة أجنبية، في منطقة بريانسك الواقعة عند الحدود مع أوكرانيا وبيلاروسيا.



وأظهرت مشاهد بثّتها القناة العامة "بيرفي كانال" المشتبه بهم أثناء اقتيادهم على يد عناصر قوات أمن مسلّحين، ووجوه ثلاثة منهم ملطّخة بالدم.



في مشاهد بثّت حول الاستجوابات، يقرّ اثنان من المشتبه بهم بالذنب، قد قال أحدهم إنه نفّذ الهجوم لقاء مبلغ مالي وإنّه تم أمره بقتل كل الناس المتواجدين في المكان وتجنيده عبر منصة "تلغرام".



ولم تتطرّق سلطات التحقيق إلى جنسيات المشتبه بهم، واكتفت بالإشارة إلى أنهم ليسوا روسًا.



من جهته أشار زعيم الشيشان رمضان قديروف، إلى أن جنودا شيشانيين ينتشرون منذ أشهر في منطقة بريانسك لحفظ الأمن عند الحدود مع أوكرانيا، شاركوا في توقيف المشتبه بهم.



ولم يأت أحد في تسجيلات الفيديو على ذكر أوكرانيا أو تنظيم "داعش".



وفق بيرفي كانال، تم توقيف الرجال الأربعة في قرية خاتسوني في منطقة بريانسك.



وبحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجهاز الأمن الفدرالي الروسي، كانوا "متّجهين نحو أوكرانيا حيث، وفقا لمعلومات أولية، كانت لديهم نافذة عبور للحدود".