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الاثنين 25 آذار 2024 ساعة 11:33

قوات الاحتلال تعتقل 5 شبان من رام الله وشابين شرق قلقيلية

قوات الاحتلال تعتقل 5 شبان من رام الله وشابين شرق قلقيلية
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا: محمد عبد الرحمن أبو شمة، وعبد الحليم محمد عبد الحليم أبو سالم، وإبراهيم دياب نضال سلامة، وجميعهم يبلغون من العمر (19 عاما)، وعدنان كايد عدنان راضي (18 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم، وعبثت بمحتوياتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال نصبت كمينا على جسر يبرود شرق رام الله، واعتقلت أحمد مصطفي محمد حامد (37 عاما)، من بلدة سلواد، شمال رام الله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابين من قرية حجة شرق قلقيلية.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين حسن غالب مصالحة، وباسم معزوز مصالحة، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت الليلة الماضية، بلدة عزون شرق قلقيلية، وفتشت عددا من المنازل واعتدت على ساكنيها، عرف من بينهم منزل المواطن زيد فتحي جمال، وأحمد محمد جمال، كما ونصب الاحتلال حاجزا عسكريا طيارا في حارة الصفحة، وأعاق حركة تنقل المواطنين.
مصدر : وكالات
رقم : 1124745
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